1月29日に『Bリーグドラフト2026』が初開催される。その指名候補選手の一人である松野遥弥（専修大学4年生）は、現在B2鹿児島レブナイズの特別指定選手としてもプレー。プロの舞台で経験を積みながら、運命の日を待っている。 1位指名権を持つサンロッカーズ渋谷が13日に主催したプレドラフトワークアウトには、唯一の“Bリーグクラブ在籍選手”として参加。身長190センチの大型ガード