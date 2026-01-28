ヨルシカが、新曲「茜」を2月4日に配信リリースする。 （関連：King & Prince、ヨルシカ、文藝天国、映秀。……楽曲+αで新たな価値を創造する作品表現の新潮流） 同楽曲は、2月13日に公開される劇場版『僕の心のヤバイやつ』の主題歌として書き下ろされたもの。島崎藤村『若菜集』の一遍『知るや君』をモチーフに制作されている。 桜井のりおの漫画をもとにした同名TVアニメは、陰キャ（陰気なキャラク