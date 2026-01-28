日銀が２８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５２円６３～６５銭と前営業日比２円０８銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円０３～０７銭と同５１銭のユーロ安・円高だった。対ドルでは１ユーロ＝１．１９９１～９３ドルと同０．０１２８ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS