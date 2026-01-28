モナコがフランス人MFポール・ポグバとの契約解除を検討しているようだ。27日、イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている。ポグバはユヴェントスに在籍していた2023年8月、セリエAの試合後に行われた薬物検査で筋肉増強作用のあるテストステロン値の上昇が確認され、再検査を経て一昨年2月にイタリア反ドーピング機構（TNA）から4年間の出場停止処分が科された。その後、スポーツ仲裁裁判所（CAS）への上訴が認めら