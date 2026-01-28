「溺れるほどのチーズ」という、チーズラバーにとってのユートピアが今年も帰ってきます。日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社は、全国のKFC店舗にて「チーズにおぼれるフィレバーガー」2種と「チーズにおぼれるツイスター」を、2月4日から数量限定で発売します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■KFC史上「最重量」かつ「最濃厚」このシリーズの最大の特徴は、商品名の通り「おぼれる」ほどのチ