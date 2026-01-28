中国メディアの藍鯨新聞は18日、「中国版サイゼリヤ」とも呼ばれる比格披薩（Big Pizza）が新規株式公開（IPO）へとする記事を配信した。記事によると、比格披薩の運営会社は16日、香港証券取引所のメインボードに上場申請書を提出した。中国銀行の海外投資銀行部門である中銀国際が単独でスポンサーを務める。比格披薩は2002年創業で、現在、342の店舗と約930万人の会員を擁する。店舗数では競合するドミノ・ピザ中国の1315（25年