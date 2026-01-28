ゲーミング機器などを手がけるタイプツー（東京都台東区）は、「パックマン ノイズキャンセリングヘッドセット」全2種を2026年2月に発売する。ワイヤレス接続に加え3.5mmミニジャックでの有線接続も世界的なゲームキャラクター「パックマン」デザイン。付属の2.4GHzワイヤレスレシーバーをパソコンなどの機器のUSB Type-Cポートに接続すればワイヤレスで使用でき、低遅延で迫力のあるゲームサウンドを楽しめる。3.5ミリ・オーディ