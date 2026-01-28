下水道の点検のためマンホール内に入る作業員＝2025年2月、名古屋市（同市上下水道局提供）国土交通省は、マンホールのふたや穴を一回り大きくするよう、地方自治体など下水道管理者に促す方針だ。老朽管の点検で人が入らなくても済むように、カメラ搭載機器を搬入しやすくする。年内に指針を改定し、効率的で安全な作業につなげる。埼玉県八潮市で県道が大規模陥没した事故から28日で1年。国交省は同様の事故の再発防止に向け