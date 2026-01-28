ロイヤリティ マーケティングは、「推し活と幸福度に関する調査」の結果を発表した。どう調査は2025年8月1日~8月11日、2025年7月に提供を開始したウェルビーイング発想のマーケティング指標「TOTONOID(ととのいど)」を用いて、Ponta会員を対象にインターネットで実施した。「推し活をしているか」という質問に対し、「推し活をしている」と回答した人は全体で36.1%となった。性年代別で結果を比較すると、男女とも30代以下は約半数