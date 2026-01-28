誰かから、まるで自分の心を見透かされているかのような言葉をかけられた経験はありませんか。悩んでいる時や苦しんでいる時に、欲しかった言葉をかけられると心が軽くなりますよね。今回は、筆者の友人のK美が体験した、優しい母との心温まるエピソードを紹介します。 母の勘