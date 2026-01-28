サッカーの元イングランド代表のデビッド・ベッカム（50）の妻で、スパイス・ガールズの元メンバーのヴィクトリア・ベッカム（51）が、パリで行われた式典でフランス芸術文化勲章シュヴァリエを受章した。授賞式には夫デビッド、子どもたちのロメオ、クルス、ハーパーが同席し、長男ブルックリンとの不和が公に報じられて以降、家族がそろって姿を見せたのは初めてとなった。 【写真】騒動収束の