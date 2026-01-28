水島コンビナート倉敷市水島地区 大手化学メーカーの旭化成・三井化学・三菱ケミカルは、岡山県倉敷市の水島コンビナートにある「エチレン」の製造設備を2030年度をめどに停止すると発表しました。 2030年度をめどに停止するのは、旭化成と三菱ケミカルの合弁会社が運営している水島コンビナートの生産設備です。プラスチック製品の原材料となるエチレンを製造しています。 エチレン