週末興行ランキング5位を記録した公開中の映画『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ２』より、キャスト・製作陣がひと言で本作を表現する特別映像が到着した。【動画】本編映像もふんだんにキャスト＆製作陣が一言で表す『フナフ2』本作は、世界的人気ゲームを映画化し、世界興収約3億ドルを記録した大ヒット作『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』の続編。監督は、前作で高い評価を受けたエマ・タミが続投。脚