ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』が、国内動員数1000万人を突破した。興行収入も140億円突破が目前となっている。【写真】『ズートピア２』日本限定の描き下ろしアートボードが超かわいい本作は、“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズートピア＞を舞台に、ドラマチックでミステリアス