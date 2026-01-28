長期間 楽しめることが特徴の「貯蔵ミカン」の品評会で優秀な成績を残したミカンが、28日、静岡･知事に贈られました。これは、収穫した後、貯蔵庫で保存することで4月ごろまで楽しむことができる「貯蔵ミカン」の出荷が、1月下旬に本格化することから、その魅力をPRするために行なわれたものです。28日は、「県貯蔵ミカン品評会」で220点の中から1位を受賞した生産者などが知事を訪問し優秀な成績を残した貯蔵ミカンを知事に贈呈し