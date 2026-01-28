俳優の庄司浩平が２８日、都内で「ＮＹＬＯＮ’ＳＮＥＸＴ２０２６ＡＷＡＲＤＳ」の授賞式事前会見に出席した。ファッション＆カルチャー誌「ＮＹＬＯＮＪＡＰＡＮ」が注目する次世代の才能を表彰するアワードで、今年初開催。“ＩＴＢＯＹ”俳優部門を受賞した庄司は、１８８センチの長身を生かしたスタイリングで魅了した。昨年はテレビ朝日系「仮面ライダーガヴ」やテレビ東京系「４０までにしたい１０のこと」