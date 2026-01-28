【新華社東京1月28日】日本の第51回衆議院議員総選挙が27日公示され、2月8日の投開票に向け、12日間にわたる選挙戦がスタートした。高市早苗首相は同日午前、東京都内で街頭演説し「国民の皆さまにご信任をいただきたい」と呼びかけ、与党が過半数の議席を確保できなければ首相を辞任する考えを改めて示した。選挙では、小選挙区289、比例代表176の定数465議席を争う。立候補者数は、1285人で確定した。（記者/楊智翔、李林欣