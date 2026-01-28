テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜深0：26）第5話（通算52話）「葦を啣む」の先行場面カット＆あらすじが解禁された。【画像】新キャラの秤たち！パンダ＆伏黒の新ビジュ＆『呪術廻戦』場面カット第5話「熱」は、渋谷事変を経て死罪となった夜蛾。彼のもとに刺客、そして楽巌寺が姿を現す。一方、薨星宮を発った虎杖と伏黒は停学中の呪術高専3年・秤金次に協力を仰ぐため、秤が主催している賭け試