金曜日にかけて強い冬型の気圧配置となり、東北と東日本から西日本の日本海側で大雪となる所がある見込みです。交通障害などに注意・警戒が必要です。木曜日は次第に冬型の気圧配置が強まり、山陰から北の日本海側では断続的に雪が降るでしょう。低気圧の影響で、青森県では午前中に雪の強まる所があり、平地でも雪が多くなる所がありそうです。山陰や近畿北部、北陸は夜にかけて断続的に雪の強まる所がある見込みです。また、夕方