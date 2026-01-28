1月27日に放送されたバラエティ番組『愛のハイエナ5』（ABEMA）にて、マレーシアで「一夫多妻」生活を送る日本人一家の、あまりに壮絶な成立過程が明かされた。夫の裏切りともとれる「強行突破」から始まったこの関係。第1夫人と第2夫人が初めて対峙した際、一体何が語られたのか。【映像】“一夫多妻”の男性＆夫婦の寝室投資家・たかさん（37）の「2人目の妻が欲しい」という突飛な願いに対し、第1夫人のえりさん（39）は