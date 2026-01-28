女優・若村麻由美がこのほどファンクラブイベントを開催。「知も美も愛嬌も兼ね備えた尊敬する」キャスターとの２ショットをＳＮＳで公開し、「お二方、日本の美の極みです！」「お二方天は二物以上与える♥」などと反響を呼んでいる。２６日付投稿で「小谷さんと以心伝心緊張してちょっとおすまし記念写真」とテレビ東京「ワールドビジネスサテライト」のメーンキャスターを１６年務めた小谷真生子さん（６０）との