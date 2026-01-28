プロ野球、広島東洋カープの羽月隆太郎容疑者（25）が、“ゾンビたばこ”と呼ばれる指定薬物を使用した疑いで逮捕された事件。関係先から、薬物や吸引器が押収されたことが分かりました。“ゾンビたばこ”と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用した疑いが持たれている広島カープの羽月隆太郎容疑者。現役プロ野球選手の薬物による逮捕。事件はどのようにして発覚したのでしょうか。12月16日、関係者からの通報を受けた警察官が