µ×ÊÝ¤ÎÉüµ¢¤Þ¤Ç¤Ï2¤«·î¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦(C)Getty Imagesµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬¡¢¹¶·âÅªÁª¼ê¤Î¶ÛµÞÊä¶¯¤ò¹Ô¤¦¤ÈÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ»æ¡ØNoticias de Gipuzkoa¡Ù¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö1·î27Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î¥Ú¥ì¥°¥ê¡¼¥Î¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©´ÆÆÄ¤¬¡¢Éé½ý¤Ë¤è¤êÀïÀþÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ò¥¯¥é¥Ö¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Ûµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬³«ËëÀï¤Ç¥´¥é¥Ã¥½¡ª¥¨¥ê¥¢³°