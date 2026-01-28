能登のグルメや工芸品などを一堂に集めた物産展が、28日、石川県金沢市の「金沢エムザ」で始まりました。なりわいの再建に向け、店主らも歩みを進めています。金沢エムザで開幕した「能登のうまいもんと匠の技展」には、天然のアワビや岩ノリをはじめ、能登の海の幸など28のブースが軒を連ねています。能登半島地震の前、輪島朝市に出店していた「遠島商店」は現在、石川県輪島市内のショッピングセンターで商いを続けています。◇