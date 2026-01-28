岐阜県高山市の「ゆはら染工」では、創業から150年以上続く伝統の飛騨染を雪にさらす「寒ざらし」が28日朝から始まりました。従業員ら4人は、長さ12メートルある反物をしわにならないよう竹ひごで張り、手際よく雪の上に広げていきました。ゆはら染工 五代目柚原雅樹さん：「雪の中に干すことによって色に透明感が生まれてきれいに仕上がります」この寒ざらしは、雪が残る3月上旬ごろまで行われます。