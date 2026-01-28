第７０回金盃・Ｓ２は１月２８日、大井競馬場でステイヤー１５頭が２６００メートルを争った。１番人気のグリューヴルム（矢野貴之）が粘るリベイクフルシティをゴール前で差し切り、重賞初制覇。国内のダート重賞では最も距離が長い名物競走を優勝し、長距離路線に名乗りを上げた。１、２着馬にはダイオライト記念・Ｊｐｎ２（３月１１日、船橋）への優先出走権が与えられた。ディオスバリエンテ、グランデマーレが後続を大き