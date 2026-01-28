昨年の香港Ｃで５着に敗れたローシャムパーク（牡７歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）が、金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京・芝２０００メートル）、または日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山・芝２５００メートル）の出走を視野に入れていることが分かった。サンデーサラブレッドクラブが１月２８日、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められている。