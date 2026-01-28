昨秋ドラフトでソフトバンクから１位指名されたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２０）が２８日、ドラフト後初めてとなる取材にオンラインで応じた。スタンフォード大は、来月下旬に米国遠征中の早大と練習試合を行う予定とあって、「光栄だなと思っていますし、とにかく楽しみ」と笑顔。チーム内でも話題となっていることを明かし、「（花巻東の）後輩も１人いますし、他校ですが高校時代に関わった選手も多いチーム。