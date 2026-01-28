ヤクルト黄金期のリードオフマン、飯田哲也氏（57）が、元巨人ヘッドコーチ・岡崎郁氏（64）のYouTube「アスリートアカデミア」に出演。ヤクルト、ソフトバンクでコーチを経験した飯田氏が練習量について言及した。飯田氏は「ヤクルトに限らず12球団に共通して練習量が少ないのかな」と問題提起した。その原因を突き詰めると「もともとの体力がないからやりたくても持たない、耐えられない」という。飯田氏らの現役時代は