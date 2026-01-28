ミラノ・コルティナ冬季五輪でスピードスケート日本代表が着用するレーシングスーツ（ミズノ提供）【インツェル（ドイツ）共同】スピードスケートの日本代表がミラノ・コルティナ冬季五輪で着用するレーシングスーツが28日、日本スポーツ振興センター（JSC）と共同で開発したミズノから発表された。生地を2層構造にして滑らかな凹凸を出し、前回北京大会のモデルより空気抵抗を約3％削減したという。ミズノ担当者によると風洞