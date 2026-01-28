巨人の新外国人、ブライアン・マタ投手＝前レッドソックス傘下３Ａウースター＝が２８日、初めてＧ球場を訪れ、自主練習を行った。２７日に来日したばかり。「環境に一日でも早く慣れたい。一番最後に練習できたのが先週の木曜日。間隔が空いていたので、できるだけリズムを切らないように」と、翌日からすぐに体を動かし始めた。１９１センチ、１０１キロの巨漢に周囲の目は釘付けになった。「（日本は）寒いですけれど、体の