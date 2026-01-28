参政党の神谷代表は２８日、衆院選後の首相指名選挙を巡り、「どの党が多数になっても協力する構えはある」と述べた。外国人政策や減税などを挙げ、「政策を一緒にやろうと言ってくれれば高市首相に限らない」と語った。埼玉県川口市で記者団の質問に答えた。２７日のテレビ番組では首相に投票する可能性が「十分ある」としていたが、中立的な立ち位置に戻した形だ。