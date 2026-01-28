豊臣秀長が本拠とした名城跡／史跡郡山城跡筒井順慶の築城に始まり、天正13年（1585)に豊臣秀長が入城。大改修を行い、100万石の本拠としました。当時の建物は残っていませんが、石垣や濠が現存し、追手門や櫓が再建されていて、天守台からは奈良盆地が一望できます。春は桜の名所としても知られ、開花期には「お城まつり」が開かれます。 本丸・天守台。豪壮な野面積みの石垣がよく残っています。東多聞櫓郡山城跡内の東多聞櫓内