メ～テレ（名古屋テレビ） 豪雪地帯を管轄する岐阜県の警察署が、警察官の雪道での運転技術向上をめざす訓練を行いました。 岐阜県高山市で開かれた訓練に参加したのは、高山警察署・飛騨警察署・下呂警察署の警察官80人です。 訓練は雪が固まった状態のスキー場の駐車場でおこなわれました。 警察官がパトカーに乗ってスラロームや急発進、急ブレーキをかけて運転します。 普段の運転で