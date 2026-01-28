衆議院議員選挙が27日に公示され、28日から期日前投票が始まりました。投票所の入場整理券が間に合わないなど、異例の短期決戦の影響は期日前投票にも出ています。28日午前、福岡市の中央区役所を訪ねると。■照屋芳樹記者「看板が出ています。きょうから期日前投票所が設けられ、さっそく投票に訪れた人の姿が見られます。」福岡市中央区の選挙管理委員会によりますと、午後3時時点で250人が期日前投票を済ませたということです。