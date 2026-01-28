明日29日(木)から再び強い寒気が日本列島に流れ込み、日本海側を中心に警報級の大雪となるでしょう。大雪による交通機関の乱れや、なだれ、屋根からの落雪などに警戒してください。再び強い冬型の気圧配置北陸から近畿北部にはJPCZも明日29日(木)は、再び強い寒気が日本列島に流れ込むでしょう。日本海側には活発な雪雲がかかり、警報級の大雪になる所もありそうです。JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)と呼ばれる、雪雲が次々と発生す