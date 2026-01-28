ジュニアの織山尚大が28日、東京グローブ座で主演舞台「エクウス」の取材会を行った。東京公演は29日〜来月15日まで。3年ぶりの主演舞台。初日を翌日に控え、「稽古期間毎日がフラッシュ暗算じゃないですけど、速いスピードでここまで走ってきました。あっという間に本番だという感じで、今日公開稽古を終えました。まだ緊張はします」と心境を明かした。実際に起きた事件を基にした作品。厩舎で6頭の馬の目を突くという事件