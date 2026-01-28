中日は28日、ソフトバンクや米大リーグなどで活躍し、現在は独立リーグのルートインBCリーグ栃木でプレーしている川崎宗則内野手（44）が「臨時コーチ兼選手」として沖縄県での春季キャンプに参加すると発表した。2月2〜6日の予定。