東京電力ホールディングスは２８日、シェアオフィス事業「ＳｏｌｏＴｉｍｅ（ソロタイム）」を野村不動産に売却すると発表した。売却額は７・５億円を見込む。東電は２６日に国から認定された再建計画で、３年間で２０００億円規模の資産売却を掲げており、その一環となる。東電は２０１９年にシェアオフィス事業に参入。２０年からは野村不動産と提携していた。直近では首都圏を中心に全国５２か所で直営店を展開し、約１１