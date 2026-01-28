ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）でフリースタイルスキー・モーグルの日本代表が決まった藤木日菜（２４）＝武庫川女大院＝が西宮市の同大で会見を行った。サンテレビ社員の兄・豪心も同種目で出場を決めており、「兄は高校時代からワールドカップに出ていて、私は昨シーズンが初めて。同じ舞台で戦えるのはうれしいし、２人でオリンピックに出られるのは両親にも恩返しになります」と声を弾ませた。そう話した通り、