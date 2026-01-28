国内最大級のカスタムカーイベント「東京オートサロン」。2026年は1月9日から11日まで、3日間で27万人以上が来場し、出展社数は389社、展示車両は856台と、その規模は名実ともに日本を代表するモーターショーと言えます。会場には最新パーツを装着したデモカーや、各メーカー、ショップが提案するカスタムカーが並び、完成度の高さに足を止める来場者の姿があちこちで見られました。【写真】多彩なカスタムで注目を集めたジムニー