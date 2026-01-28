ロッテの新人合同自主トレが28日、ロッテ浦和球場で最終日を迎えた。新人合同自主トレを終えて、報道陣の取材に応じたドラフト1位・石垣元気（健大高崎高）は「人がたくさんいる中での練習なので、最初の方は緊張というか硬かったんですけど、だんだんと慣れてきたので充実した時間でした」と振り返った。26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演したサブロー監督が「開幕一軍かどうかはわからないで