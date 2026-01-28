Photo: 小暮ひさのり 「プロンプト」から「欲望」へ。今はAIを使いこなせれば効率化を目指せる時代…さんざん言われていますけど、使いこなす前の段階で壁にぶち当たるのがAIの難しさ。「プロンプト、どう書けばいいの？」とか「この作業はどのAIモデルを使えば…」とかで、実用フェーズまでたどり着けなくないですか？ なんとなくで触っても、期待したほど効率化できないぞ？…ってね。うん