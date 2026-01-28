サンリオの歴史を紐解く「サンリオ展 FINAL ver．ニッポンのカワイイ文化60年史」が、4月9日（木）〜6月21日（日）の期間、東京・六本木にある森アーツセンターギャラリー（六本木ヒルズ森タワー52階）で開催される。【写真】過去開催した「サンリオ展ニッポンのカワイイ文化60年史」の様子■新コンテンツも追加今回開催される「サンリオ展 FINAL ver．ニッポンのカワイイ文化60年史」は、サンリオの60年を超える歴史を辿る