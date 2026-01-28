4月に新アニメ「女神『異世界転生何になりたいですか』 俺『勇者の肋骨で』」がスタート。イメージビジュアルが公開され、豪華キャストら31人ものオフィシャルコメントが発表された。【画像】アニメ化記念イラストも発表！豪華キャスト（一覧）主人公が決めた転生先は…ハーレムかつハッピーエンドなチート勇者、の肋骨！？トンデモ転生を繰り返す主人公「俺」の痛快異世界転生記。放送に向けて、キャスト・スタッフの名前が肋