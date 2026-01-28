台湾有事の邦人救出のイメージ高市早苗首相が26日の民放番組で、台湾有事が起きた場合に「台湾にいる日本人や米国人を救いに行かなければいけない」と述べた。「共同行動を取っている米軍が攻撃を受けた時に日本が何もせずに逃げ帰ると日米同盟がつぶれる」とも言及した。米軍と共同で邦人救出作戦を行う可能性を示唆した発言。中国外務省は台湾問題への干渉だとして猛反発しており、さらなる関係悪化を招く恐れがある。自衛隊