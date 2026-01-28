海外では、きょうから現地に住む有権者を対象にした衆議院選挙の在外投票が始まりました。【映像】在外投票の様子（現地の人の声も）河村聡リポ「ソウルの日本大使館でも投票が始まりました。こちらで投じられた一票は、この封筒に入れられて大使館員の手で直接日本に届けられます」各国の日本大使館など世界233カ所で行われる在外投票は海外で暮らす有権者を対象にした制度で、きょうから投票が受け付けられます。ソウル在住