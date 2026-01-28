サウジアラビア遠征に向かう、昨年のＮＨＫマイルＣの勝ち馬パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）は１３５１ターフスプリント・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝１３５１メートル）を当初、クリスチャン・デムーロ騎手で予定していたが、同騎手がカタールに遠征することから、ジョアン・モレイラ騎手＝ブラジル＝とコンビを組むことになった。１月２８日、橋口調教師が明ら