一般社団法人日本映画製作者連盟（映連）が２８日、都内で行われた「２０２６年新年記者発表会」を開催した。映連会長の島谷能成氏は「うれしいお知らせでございまして、新記録が生まれました。昨年の年間興行収入は、２７４４億円。６７４億円増の前年比１３３％となりました」と発表。これは２０００年以降、歴代１位の最高記録で、「飛躍的に業績を拡大させた大豊作の１年になりました」と声を弾ませた。内訳は「邦