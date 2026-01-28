２５年シーズンのＪ１王者・鹿島が２８日、茨城・鹿嶋市内で優勝パレードと報告会を行った。＊＊＊鹿島神宮での必勝祈願後、チームは鹿嶋商工会議所までの道中で優勝パレードを実施。全選手、スタッフが参加し、人口６万３０００人の町の沿道を埋めた約４０００人のサポーターからの声援に応えた。鬼木達監督は「今年も昨年同様、苦しい時もあると思いますけど、一つになって、また優勝してここに集まりましょう」と